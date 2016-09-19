Suriye Ordusu ateşkesin sona erdiğini açıkladı

Suriye Ordusu, ülkedeki ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Suriye resmi haber ajansı Sana tarafından yayımlanan açıklamada, muhalif güçlerin ateşkes ile ilgili hiçbir noktaya uymadığı iddia edildi. Ateşkesin birçok bölgede 300'den fazla kez ihlal edildiğini kaydeden resmi açıklama, Suriye Ordusu'nun azami itidalli davrandığını vurguladı. Suriye'de Beşar Esad rejimi ile muhalif güçler arasındaki ateşkes ABD ve Rusya'nın arabuluculuğuyla ilan edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı John Kerry, 9 Eylül'de Cenevre'de yaptıkları görüşmenin ardından Suriye'de ateşkes kararı alındığını açıklamıştı. 12 Eylül'den itibaren uygulamaya konan ateşkes rejimi, tarafların karşılıklı suçlamaları nedeniyle sağlıklı şekilde uygulanamamıştı.



İngiltere: Suriye ordusunun vurulduğu saldırıya katıldık

Öte yandan hafta sonunda ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ordusunu bombaladığı hava operasyonuna İngiltere’nin de katıldığı resmen doğrulandı. İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye'nin Deyr ez Zor kentine yapılan saldırıya destek verildiği, koalisyon tarafından saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma konusunda da ‘tam bir işbirliği içinde olunduğu’ kaydedildi. Açıklamada, “İngiltere, Suriye ordu birliklerini kasten hedef almaz” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı cumartesi günü Irak yönünden gelen ABD savaş uçaklarının yaptığı saldırıda 60’dan fazla Suriye askerinin öldürüldüğünü duyurmuş, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, askeri kaynaklara dayanarak en az 90 Suriyeli askerin öldüğünü açıklamıştı.

Kerry: Suriye Ordusu'na saldırıdan dolayı pişmanız

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Suriyeli askerlerin yanlışlıkla vurulmasının ‘korkunç’ olduğunu ve bundan ‘pişmanlık duyduklarını’ belirtti. Avustralya ve Danimarka da hava operasyonuna destek verdiklerini duyurmuş, Avustralya Savunma Bakanlığı saldırıda ölen ve yaralanan Suriyeli askerlerin ailelerine üzüntülerini iletmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Deyr ez Zor’u vuran hava operasyonunu ‘alçakça bir saldırı’ olarak nitelendirmişti. Alman Savunma Bakanlığı ise, söz konusu hava operasyonuna Alman Ordusu'nun katılmadığını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Jens Flosdorff, bölgede görev yapan Alman keşif uçaklarının kısa vadeli hedef seçimi ve bombardımanlar konusunda faaliyet göstermediğini açıkladı.



