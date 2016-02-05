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Dünya

Suriye ordusu Ataman kasabasını ele geçirdi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’nın bölgeye yoğun bombardıman düzenlediğini duyurdu

05 Şubat 2016 12:54

Suriye ordusu ve müttefiklerinin Dera yakınlarındaki Ataman kasabasını ele geçirdiği bildirildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Suriye ordusu ve müttefiklerinin, Dera’nın yaklaşık dört kilometre uzağındaki Ataman kasabasında kontrolü sağladığı açıklandı. Esad karşıtı örgütlere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’nın bölgeye yoğun bombardıman düzenlediğini duyurdu.

Dera’nın kuzey kapısı olarak kabul edilen Ataman’ın ele geçirilmesi, ordunun kentin birçok noktasında kontrolü yeniden elde etmesini sağlayacak. Bölgedeki silahlı örgütlerden Liva el-Mutaz’ın sözcüsü, bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberinde ise ordunun Ataman’a ‘güvenlik ve istikrarı geri getirdiği’ belirtildi.

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