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Dünya

SURİYE ORDUSU ALBU KAMAL'I KUŞATTI AMMAN (A.A)

17 Temmuz 2011 21:27

-SURİYE ORDUSU ALBU KAMAL'I KUŞATTI AMMAN (A.A) - 17.07.2011 - Suriye ordusunun, Irak sınırı yakınlarındaki Albu Kamal kasabasını kuşattığı bildirildi. Albu Kamal sakinleri, bin kadar asker ve güvenlik görevlisinin tanklar ve helikopterler desteğinde gece yarısı kasabayı kuşattığını belirttiler.  Askeri istihbarat ajanlarının, dün aralarında 14 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu 5 kişiyi öldürdüğünü ifade eden Albu Kamallılar, bunun üzerine binlerce kişinin sokağa döküldüğünü, 100 kadar istihbarat görevlisiyle en az 4 zırhlı aracın personelinin de protestoculara katıldığını söylediler.  Eylemcilerden biri, ''Şam yönetiminin Albu Kamal'a saldırması durumunda sıkı direnişle karşılaşacağını bildiğini'' ifade etti. Eylemci, ''ordunun saldırması durumunda sınırın ötesindeki Iraklı aşiretlerin Suriyeli kardeşlerine yardım edeceğini'' de ileri sürdü. Deyr El Zor vilayetinin doğusunda Irak sınırı yakanlarındaki Albu Kamal'da dün on binlerce kişi gösteri yapmıştı. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan bir haberde ise ''silahlı terörist grupların'' bugün Albu Kamal'da 3 güvenlik görevlisini öldürdüğü duyuruldu.

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