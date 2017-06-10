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Dünya

Suriye ordusu, 2014'ten bu yana ilk kez Irak sınırına erişti

Suriye ordusu, Bağdat-Şam hattını yeniden açtı

10 Haziran 2017 01:49

Suriye ordusu, Hizbullah ve Iraklı paramiliter güçler, Humus vilayetinin güneydoğusundaki ilerleyişini sürdürerek sınır hattına erişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon ve kontrolündeki ÖSO'cu grupların Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişine müdahale etmediği bildirildi. ABD daha önce bölgede Suriye ordusu mevzilerine 3 saldırı düzenlemişti.

Al Masdar'ın haberine göre ordu güçleri böylece el Tanaf hattında 2014'ten bu yana ilk kez sınıra erişerek Şam-Bağdat bağlantısını yeniden sağlamış oldu.

Bu, iki bölge arasındaki ticari hattın da açılması anlamına geliyor. Ayrıca silahlarını İran'dan tedarik eden Hizbullah için de önemli bir kara yolu açılmış olacak. 2014 sonrası Hizbullah'a silah sevkiyatı ancak hava yoluyla gerçekleşebiliyordu.

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