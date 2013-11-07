Suriye: Ordu kritik bir kasabayı isyancılardan geri aldı

Suriye devlet televizyonu ve siyasi eylemciler, Suriye'nin başkenti Şam’ın güneyinde isyancıların elinde bulunan bir kasabanın ordu tarafından geri alındığını açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi, isyancılar açısından Sebine’nin, Şam yakınlarındaki en önemli yer olduğunu söyledi.

Bu arada OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ) müfettişleri Suriye’nin iki kimyasal silah üretim tesisinden birinin daha durumunu doğruladıklarını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre müfettişler, Suriye tarafından açıklanan 23 tesisten 21’inin durumunu daha önceden doğruladıklarını açıklamışlardı.

Halep yakınlarındaki bu son tesisin dağıtıldığı ve terk edildiği belirtildi. Suriye'nin imzaladığı Kimyasal Silah Anlaşması, ülkenin kimyasal silah üretme teçhizatının 1 Kasım'a, kimyasal silah stoklarının ise 2014 ortasına kadar imha edilmesini öngörüyor.