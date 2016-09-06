Suriye operasyonunda yeni hedef Mare ve Menbiç arasındaki El Bab

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) “Fırat Kalkanı” adını verdiği operasyon desteğiyle 12 günde Azez-Cerablus hattında IŞİD’in elinde bulunan 40 kilometrelik bölümü alan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bundan sonraki hedefinin güneyde bulunan Mare ve Menbiç arasındaki El Bab olduğu belirtiliyor.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Suriye içinde önemli hareketlilik yaşanırken, ABD’nin gönderdiği HIMARS (Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi) füze sisteminin Gaziantep’e konuşlandığı, bu sistem için 50 ABD askerinin Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

"İkinci başkent"

Çobanbey’nin (El Rai) 30 kilometre güneyinde yer alan El Bab, Halep’in en büyük ilçesi, bölgenin sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle stratejik öneme sahip. Bu nedenle El Bab, Suriye’de Rakka’dan sonra IŞİD’in en önemli yeri. Örgüt bu kenti ‘ikinci başkent’ olarak tanımlıyor. Askeri uzmanlar, ÖSO’nun El Bab’a yönelmesi durumunda şimdiye kadar pek karşılaşmadığı IŞİD direnciyle burada karşılaşabileceğini değerlendiriyor. Bunun nedeni, Cerablus, Menbiç ve Çobanbey civarından kaçan IŞİD militanlarının El Bab’a konuşlanmış olmaları ve örgütün bu kentte tabanının olması. ÖSO’nun El Bab’a saldırıya geçmeden önce ciddi şekilde güç toplaması ve iyi harekât planları yapılması gerektiği bildirildi.

25-30 KM derinlik Türk askeri kaynaklar, Azez-Cerablus hattı tamamen IŞİD’den temizlense de sınır güvenliğinin sağlanması için ÖSO güçlerinin en az 25-30 kilometre derinliğe inmesi görüşünde. Yetkililer, IŞİD’in elinde bulunan havan ve Katyuşa’ların halen Türkiye’ye hedef alma yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin arzuladığı derinlik, El Bab’ın ele geçirilmesini şart koşuyor. Türkiye sınırına 30 kilometre civarında uzaklıktaki El Bab, ana bileşenini PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki Menbiç ile Halep arasında yer alıyor. El Bab, Menbiç’in 45 kilometre batısında, Cerablus’un da 60 kilometre güneybatısında kalıyor.

"Güneye gidiyoruz"

Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Mustafa, ÖSO güçlerinin güneye doğru hareket ettiğini söyledi. Sınırdan 25 kilometre derinlikte alınması gereken Türkmen köyleri olduğunu ifade eden Mustafa, “Gidebildiğimiz kadar gideceğiz” dedi.

Rejim ve PYD Stratejik konuma sahip El Bab’ı, sadece ÖSO değil, PYD/YPG ile Esad rejimi güçleri de ele geçirmek istiyor. El Bab’a yönelik harekâta PYD/YPG ile rejimin karşı hamleyle yanıtı durumunda, ÖSO’ya destek veren TSK unsurlarının da bu iki güçle karşı karşıya gelme riskinin bulunduğu da öne sürüldü.

Hımars için 50 ABD askeri geldi

ÖSO’nun El Bab’a yönelmesi durumunda ABD’nin Türkiye’ye gönderdiği HIMARS füze sisteminin devreye girmesi bekleniyor. Füzeleri 92 kilometre menzile sahip HIMARS bataryaları Gaziantep Almalıtepe’de konuşlanmış durumda. 2 araçlık 30 namlulu sistem için Türkiye’ye 50 kadar ABD askerinin geldiği bildirildi.

Komutanlara her sabah brifing

TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başkanlığında Kara, Deniz ve HavaKuvvetleri Komutanlarının, “Fırat Kalkanı” başladığından bu yana Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi’nde her sabah düzenli görüntülü brifing aldıklarını ve değerlendirmeler yaptıklarını açıkladı.

99 top atışı

TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre Fırtına obüsleri dün IŞİD’e ait 9 hedefe 99 atış yaptı. Harekâtın başından bu yana toplam 392 hedefe bin 698 atış yapıldığı belirtildi. ÖSO da dün Karabah Mamal, Haydar Başa, Al Umayra, Um Et Tadaya, Al Masannah,

Cub El Dam ve El Mustafa El Kabir köylerini ele geçirdi.