-SURİYE OLAYLARA KARIŞANLARIN İTİRAFLARINI YAYIMLADI ŞAM (A.A) - 13.04.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde bir süredir devam eden olaylara karıştıkları gerekçesiyle tutuklananlardan bazılarının itirafları Suriye Devlet Televizyonu'nda yayımlandı. İtirafları yayımlanan kişiler, "Müslüman Kardeşler örgütü ile ilişkisi olduğu öne sürülen Ahmet adlı biriyle temas kurduklarını, bu kişinin kendilerine aylık belli bir miktar para ve hayatlarını kaybetmeleri halinde ailelerine bakılacağı sözü verdiğini" öne sürdüler. İtirafçılardan Ahmet Muhammed Sığni adlı kişi, "Tanıdığı bazı kişiler aracılığı ile temas kurduğu Ahmet ile Şam'ın kenar mahallelerinde bulunan bir karakolu basarak oradaki silahları alma planı yaptıklarını" iddia etti. Aynı kişi, "Ne kadar çok insanı sokağa dökebilirlerse o kadar kazanç sağlayabileceklerinin söylendiğini" kaydetti. İtirafçıların, "Lübnan'da 8 Mart blokunda yer alan milletvekili Cemal El Cerrah'ın Suriye'ye silah sokulması işini organize ettiğini" söyledikleri öne sürüldü. İtirafları yayımlanan kişilerin hangi olaylara karıştıkları, itirafların hangi şartlar altında alındığı ve kaç kişinin itiraflarının yayımlanacağı konularında kesin bilgi bulunmuyor. Ülkede çeşitli olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200-300 kişinin sorgusunun devam ettiği, bunların arasında Ürdün, Mısır, Lübnan, Filistin ve Fas uyruklu kişilerin de olduğu belirtiliyor.