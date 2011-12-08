Suriye Nusaybin sınır kapısını kapattı!

T24 - Mardin Vali Vekili Müfit Gültekin, Nusaybin ilçesinde Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı ilçeleri arasında yer alan sınır kapısının Suriye tarafından kapatıldığını belirterek, "Suriye, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kapıyı kapattığını bildirdi.



Suriyeli yetkililer, teknik bakımın ardından sınır kapısını yeniden açacaklarını söylediler. Bizim kapımız açık, Suriye'ye gitmek isteyen Suriye vatandaşlarını gönderiyoruz" dedi.



Nusaybin Kaymakamı Murat Girgin ise Suriye tarafının sınır kapısını kapattığını ifade ederek, "Suriyeli yetkililer, yaptığımız görüşmede kapanma gerekçesi olarak onarım çalışmalarını gösterdiler. Bizim tarafta memurlarımız şu anda görevlerinin başında bekliyor. Bizim tarafta bir sıkıntı yok. Suriye tarafı kapıyı açması halinde geçişler normal seviyesine gelecek" diye konuştu.



Öte yandan, Suriye'ye geçiş yapmak üzere Nusaybin Sınır Kapısı'na gelen, aralarında Suriyeli vatandaşların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra Suriye'ye geçmek istedi.



Suriye tarafının kabul etmemesi üzerine bu ülkeye geçiş yapamayanların sınır kapısında bekleyişi sürüyor.







