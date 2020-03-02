İdlib sonrası Suriyeliler hedefte

İdlib'de yaşananların ardından Suriyeliler hedef olurken, Ankara -Polatlı'da bir grup 2 kişiye saldırdı.
Cumhuriyet Cadde'sinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Yansın Suriye yıkılsın İdlib" ve “Suriyeli istemiyoruz” sloganlarıyla yürüyen grup 'Suriyeli' oldukları gerekçesiyle bazı kişileri linç etmek istedi.
Olay yerine polisin gelmesi sonucu saldırganlar kaçtı. Saldırıda 2 Suriyeli ile 2 Türk vatandaşı yaralandı.
Olayda yaralanan 4 kişi gelen ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, birçok kişi gözaltına alındı.