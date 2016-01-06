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Dünya
Deutsche Welle

'Suriye müzakerelerini etkilemez'

Bir Şii din adamının idam edilmesiyle Suudi Arabistan ile İran arasında baş gösteren gerginliğin Suriye müzakerelerini etkilemesinin beklenmediği bildirildi.

06 Ocak 2016 13:48


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr ile bir araya geldi. Mistura, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Riyad, son gerginliğe rağmen Suriye görüşmelerinin sürmesinde kararlı" dedi. Staffan de Mistura, Riyad'ın ardından Tahran'a geçecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da kasım ayında üzerinde uzlaşılan yol haritası, Suriye'de iç savaşın tarafları arasında müzakerelerin ardından bir geçiş hükümeti kurulmasını ve 18 ay içinde genel seçim yapılmasını öngörüyor. Ana hatları kararlaştırılan yol haritasının birçok ayrıntısı ise açık bırakılmıştı.

Tartışmalı idam ilişkileri gerdi

Aralarında Şii din adamı Nimr Bakır El Nimr'in de bulunduğu 47 kişi Suudi Arabistan'da cumartesi günü idam edilmişti. Şii din adamının idam edilmesini protesto eden göstericiler Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhet Konsolosluğu'nu ateşe vermişti. Riyad da buna karşılık olarak Tahran'la ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan İran'la hava trafiğini askıya almış, ticari ilişkileri durdurmuştu. Suudi Arabistan vatandaşlarının İran'a gitmesi yasaklanmıştı. Suudi Arabistan'ın müttefikleri Bahreyn, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'a diplomatik yaptırım uygulama kararı almıştı.

Tahran ve Riyad'ın Suriye politikası

Şii İran ile Sünni Suudi Arabistan uzun yıllardır Körfez'de liderlik için rekabet halinde. Riyad ve Tahran, Suriye ve Yemen krizinde farklı taraflara destek veriyor. Riyad Suriye'de isyancı gruplara, Tahran ise Başar Esad yönetimini destekliyor. İran Yemen'de Şii Husi milislerine destek verirken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Husilere karşı savaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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