Suriye muhalefetinin yeni çatı örgütü kuruldu

Suriye'de Beşar Esed yönetimine karşı muhalefet yürüten grupların Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen toplantıda oluşturdukları yeni muhalefet koalisyonunun başkanlığına Şeyh Moaz el-Hatib seçildi.

Doha'daki Suriyeli muhaliflerin toplantısında yeni bir oluşum ve bir isim üzerinde anlaşıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Artık bir bahane kalmadı" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık 1 haftadır devam eden Suriyeli muhaliflerin toplantısından hem yeni bir oluşum hem de yeni bir isim çıktı.

Bünyesinde hem Suriye içinden hem de Suriye dışından muhalif güçleri barındıran ‘Muhalif Güçler ve Suriye Devrimi Ulusal Koalisyonu’, artık muhaliflerin tek ses olması için çaba sarf edecek.

Örgütün başkanlığına, ılımlı bir isim olarak bilinen eski imam Muaz el-Hatib seçildi. Hatib, birkaç kez gözaltına alındıktan sonra temmuz ayında Şam'ı terk ederek Kahire'ye gitmişti. Başkanın yardımcılığını işadamı Riad Seif ile Suheir El Atassi yapacak.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı ülkeler, muhaliflere hem birleşmeleri hem de Suriye içinde daha etkin bir şekilde temsil edilmeleri için baskı yapıyordu.

Artık bahane kalmadı

Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da toplantının ardından bir açıklama yaptı.

Suriye muhalefetinin artık bölünmüş halde olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Suriye'nin dostları bu anlaşmayı desteklemeli. Artık bir bahane kalmadı” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada da, Suriye muhalefetini tek bir çatı altında toplayacak koalisyonun kurulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Doha'da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bakan Davutoğlu, ''Katılımcıların hepsine anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir gün ve yarın yeni bir gün başlayacak. Bu yeni bir başlangıç olacak. Suriyelilere temsilcilerinin bir yol haritası üzerinde anlaştığını müjdelemek istiyorum. Bu temsilciler meşruiyetlerini Suriye halkından alacaklar'' dedi.

Konuşmasında Esed rejimine de mesaj gönderen Davutoğlu, ''Hiçbir rejim halkına karşı savaşarak ayakta kalamaz. Esed rejimi halka karşı direnmeyi bırakmalıdır, çünkü Suriye'nin kaderini bu halk belirleyecektir'' ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma Suriye halkına destek olma çağrısında bulunan Davutoğlu, Türkiye'nin de her zaman Suriye halkının yanında yer alacağını sözlerine ekledi.