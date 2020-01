Suriye muhalefeti 2. Cenevre'den umutsuz: Savaş sahada kazanılır

Suriye Ulusal Konseyi Başkanı George Sabra, Cenevre sürecinden umutlu olmadıklarını belirterek, "Alandaki durum buyken bizi hiçbir konferansa gönderemezsiniz. Savaşı masada değil sahada kazanırsınız. Müzakere ile kazanamazsınız" dedi. Diğer taraftan, Suriyeli muhaliflerin yaptığı son toplantıda Genelkurmay Başkanı seçilen General Salim İdris, Suriye'de Esad rejimine karşı savaşacak insan gücünün olduğunu, fakat muhaliflerin silah sıkıntısı çektiğini söyledi.

Sabah Gazetesi'nden Duygu Güvenç ve İsmail Umut Arabacı'nın sorularını yanıtlayan General Salim İdris ve George Sabra Suriye'de ki siyasi geçiş süreci hakkında bilgi verdi.

Suriye muhalefeti, İstanbul'da konferans konusunda nihai kararını vermeye hazırlanırken, Sabra, "Önce alanda bizi üstün hale getirin, sonra konferansı toplayın" dedi. George Sabra, konferansın ya şimdi ya da 6 ay sonra toplanması konusunda iki görüş olduğunu belirtirken, şimdi olmaması için nedenleri sıraladı:

"Konferansa gitmemiz için teşvik eden arkadaşlarımız bile, orada olmanın bizim için daha iyi olacağını söyleyemiyor. Sadece koltuğunuzu boş bırakmak yerine oraya gitmek iyi olabilir diyorlar. Bu konferans yapılsa bile hiçbir sonuç üretmez. Sadece İran ve Suriye'ye zaman kazandırır. Bizim yeterli silahımız yok. Eğer Esad rejimi bu silah desteğini almasa ancak 2-3 ay dayanabilir." Suriye'de Hizbullah'ın her yerde olduğuna işaret eden ve "Kimse bunun sonunun ne olacağını düşünmüyor" diyen Sabra, Reyhanlı saldırısını krizinin bölgeye yayılmasının göstergesi olduğunu da söyledi.

Sabra, sahada durumun muhaliflerin aleyhine gittiğini belirtirken de, "Esad'ın 3 dostu var; İran, Rusya ve Çin. Ama dürüstçe konuşmak gerekirse, 100 kadar Suriye'nin dostu ülkeden daha etkili" diye konuştu. George Sabra, kendilerinin dostu olan ülkeleri 3 kategoride topladıklarını ve birinci sırada Türkiye'nin yer aldığını sonra da Suudi Arabistan ve Katar'ın geldiğini belirtirken, Arap ülkelerine yönelik de şu sitemde bulundu: "2 yıldır SUK'un başkanıyım ve iki yılda sadece 40 milyon dolar aldık. Bunun yarısı Libya'dan. Yani 20 ve gerisi Katar ve BAE'den."



'İsrail'in Suriye'yi vurmasını asla kabul edemeyiz'



Esad rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) komutanı olan Salim İdris, Suriye'de Esad rejimine karşı savaşacak insan gücünün olduğunu, fakat muhaliflerin silah sıkıntısı çektiğini söyledi. İsrail'in Suriye'ye yaptığı hava saldırıyla ilgili olarak kimden gelirse gelsin yabancı bir müdahaleyi kabul edemeyeceklerini belirten İdris, "İsrail'in Suriye'yi vurmasına kesinlikle karşıyız. Esad yönetimi kimyasal silah kullansa da, hepimizi öldürse de İsrail'in Suriye'yi vurmasını asla kabul edemeyiz. Bizim zaten Esad yönetimine yetecek insan gücümüz var. Sadece silahımız olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

İdris, Suriye'deki iç savaş konusunda "İhtiyaçlarımız had safhada" dedi. Tüm dünyanın konuştuğu Banyas Katliamı'yla ilgili etnik temizlik yapılmaya çalışıldığını belirten İdris, "Banyas'ta kadın çocuk demeden yüzlerce savunmasız insan öldürüldü. Bunu yapan insan Suriye'de Şebbihalık yapan Ali Kiyali, yani Mihraç Ural ve adamları. Bunu da yapmalarının nedeni Alevilik" dedi.

Salim İdris sözlerini, içinde bulundukları durumu özetleyerek bitirdi: "Şu an yeterli mühimmat ve silahımız olmadığı için gerçekten çok zor durumdayız. Silah ve mühimmat, bizim için gıda ve ilaçtan çok daha önemli. Ululuslararası toplum bize mühimmat verse Esad'ı 2-3 ayda deviririz. Bize silah verilmesiyle ilgili birçok girişimimiz var. ABD ve Batılı ülkelerden her an bu kararın çıkmasını bekliyoruz."