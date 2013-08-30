Suriye müdahalesinde frene basıldı, Asya piyasaları yükseldi

ABD'nin Suriye müdahalesinin geciiktikçe Asya borasasında hisse senetleri değer kazanıyor, petrol fiyatları da düşüyor.



Cuma günü gelişen pazar piyasalarında düşüş yaşanırken, yatırımcıların yüzlerini ABD Merkez Bankası'na çevirmeleri bu aylık zararın çok kapsamlı olacağı söylendi. FED'in önümzdeki ayın başından itîbaren varlık alımlarını azaltması bekleniyor.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan canlanmanın ardından Avrupa piyasalarında enerji hisselerinde bir düşüş yaşanabilir.



Finans komisyoncuları Birleşik Krallığın FTSE 100'ün 6 puanla açarak 2 puan kazanacağını söyledi. Alman DAX'ın ise 2 puan gerileyerek 11 puanla açması beklenirken, yüzde 0.1 daha düşük olabileceği söylendi. Bunun yanı sıra Fransa'nın CAC 40 endeksinin 3 puan düşüş yaşayacarak yalın fiyatta sabitleneceği bildirildi.



ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin Birleşmiş Milletler(BM) heyetinin Cumartesi günü dönmesinin öncesinde gerçekleşmeyecek olduğu öngörülüyor. Ancak ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel bugün yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Suriye müdahalesinde uluslararası bir koalisyon kurulması ve beraber hareket edilmesi konusunda ısrar ettiklerini yineledi.



Bu açıklamalar gelirken, dolar endeksi DXY 81.916'dan biraz az olduğu kaydedildi. Perşembe günü bu rakam 82.067'ye kadar çıkarak Ağustosun 5'inden beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.



ABD'den yapılan bildirimlere göre ABD ekonomisi bir gecede yüzde 2.5'lik oranda büyüdü. Reuters'in haberine göre bu sonuçlar geçtiğimiz haftadan beri iş alımlarındaki düşüş hesaba katldığında, bu büyümenin FED'in teşvikleri azaltacağının sinyalleri olduğu ifade edildi.



MSCI'ın en geniş endeksi olarak görülen Asya-Pasifik'ta, Japonya'da MIAPJ0000PUS'nun 0.7'lik bir yüzdeyle günü kapatarak, haftalık yüzde 0.1'lik bir kazanç sağlarken, aylık hesaplamalarda yüzde 1.3'lük düşüş yaşadığı kaydedildi.



Ancak, Japonya'nın ana ölçütü Nikkei hisse ortalaması N225 bölgesel trendi bugün düşüş yaşadı. Nikkei endeksinde yüzde 0.5 düşüş yaşanırken erken dönem kazançlarının yitirildiği ifade edildi. Hükümet verilerinin çok daha parlak ekonomik bir portre sunduğu ancak hem haftalık hem de aylık yüzde 2 kayıp olduğu açıklandı. Fiyatlarda artış, işsizlikte azalma, gayrı safî milli hasılada artış ve fabrika faaliyetlerindeki artış göz önüne alındığında dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin toparlandığı ifade edildi.

Suriye müdahalesinde frene basıldı, Asya piyasaları yükseldi



ABD'nin Suriye müdahalesinin geciiktikçe Asya borasasında hisse senetleri değer kazanıyor, petrol fiyatları da düşüyor.



Cuma günü gelişen pazar piyasalarında düşüş yaşanırken, yatırımcıların yüzlerini ABD Merkez Bankası'na çevirmeleri bu aylık zararın çok kapsamlı olacağı söylendi. FED'in önümzdeki ayın başından itîbaren varlık alımlarını azaltması bekleniyor.



Reuters haber ajansında yer alan habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan canlanmanın ardından Avrupa piyasalarında enerji hisselerinde bir düşüş yaşanabilir.



Finans komisyoncuları Birleşik Krallığın FTSE 100'ün 6 puanla açarak 2 puan kazanacağını söyledi. Alman DAX'ın ise 2 puan gerileyerek 11 puanla açması beklenirken, yüzde 0.1 daha düşük olabileceği söylendi. Bunun yanı sıra Fransa'nın CAC 40 endeksinin 3 puan düşüş yaşayacarak yalın fiyatta sabitleneceği bildirildi.



ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin Birleşmiş Milletler(BM) heyetinin Cumartesi günü dönmesinin öncesinde gerçekleşmeyecek olduğu öngörülüyor. Ancak ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel bugün yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Suriye müdahalesinde uluslararası bir koalisyon kurulması ve beraber hareket edilmesi konusunda ısrar edettiklerini söyledi.



Bu açıklamalar gelirken, dolar endeksi DXY 81.916'dan biraz az olduğu kaydedildi. Perşembe günü bu rakam 82.067'ye kadar çıkarak Ağustosun 5'inden beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.



ABD'den yapılan bildirimlere göre ABD ekonomisi bir gecede yüzde 2.5'lik oranda büyüdü. Reuters'in haberine göre bu sonuçlar geçtiğimiz haftadan beri iş alımlarındaki düşüş hesaba katldığında, bu büyümenin FED'in teşvikleri azaltacağının sinyalleri olduğu ifade edildi.



MSCI'ın en geniş endeksi olarak görülen Asya-Pasifik'ta, Japonya'da MIAPJ0000PUS'nun 0.7'lik bir yüzdeyle günü kapatarak, haftalık yüzde 0.1'lik bir kazanç sağlarken, aylık hesaplamalarda yüzde 1.3'lük düşüş yaşadığı kaydedildi.



Ancak Japonya'nın ana ölçütü Nikkei hisse ortalaması N225 bölgesel trendi bugün düşüş yaşadı. Nikkei endeksinde yüzde 0.5 düşüş yaşanırken erken dönem kazançlarının yitirildiği ifade edildi. Hükümet verilerinin çok daha parlak ekonomik bir portre sunduğu ancak hem haftalık hem de aylık yüzde 2 kayıp olduğu açıklandı. Fiyatlarda artış, işsizlikte azalma, gayrı safî milli hasılada artış ve fabrika faaliyetlerindeki artış göz önüne alındığında dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin toparlandığı ifade edildi.



Sığınak olarak görülen Japon Yen'ine karşı ABD doları 0.2'lik düşüşle 98.13 yen'e tekâbul etti. Perşembe günü EBS endeksinde iki haftanın en düşük seviyesi sayılabilecek 96.81'e ulaştı.



Japonya'da Amundi'nin baş stratejisti Masanaga Kono şöyle konuştu: "Eğer yatırımcılar gelişmekte olan ülke para birimlerini satıp, 'sığınak' olarak gördükleri yene yönelirlerse Japonya ihracatçıların hisselerine zarar verirler. Bu durum için hazırlıklı olmalıyız." Mansaga Kono konuşmasının devamında Suriye konusunda endişelerin bitmediğine de işaret etti.



Reuters'in haberinde FED'in nicel gevşemesindeki büyüme oranında yapılandırılan noksanlaştırmanın ABD hisselerinde büyük zarâra yol açtığına, fakat gelişen ekonomi piyasalarının bundan etkilenmediğine yer verildi.



Bu ay içerisinde Hint rupisinin ABD dolar karşısında yüzde 10'u aşan bir gerileme yaşadığı kaydedildi. Thomson Reuters verilerine göre oranların şu anki seviyelerde kalması, bir ay içinde gerçekleşen en büyük değersizleşme olacak. Haftanın ilk dönemlerinde Hint Rupisindeki gerileme, politika üreticilerini zor kararlar almaya zorlamıştı.



Endoneyza rupisinin ise Ağustos ayı içerisinde yüzde 6'lık değer kaybettiği öğrenildi. Bu kaybın 2008'de yaşanan aylık düşüşten beri en büyük kayıp olduğu açıklandı. Perşembe gün Endonezya merkez bankasından yapılan açıklamalara göre, ana faiz oranları artırıldı. Endonezya'nın kendi para birimini korumak için yaptığı bu girişim sonucu, yatırımcıların gelişen piyasa ekonomilerinden sermayelerini çektikleri gözlemlendi.



Perşembe günü kapanışta Wall Street'in hisse senetlerinin yüksek oranla kapanış yaptığı ve gün içinde kaybedilen miktarın bir kısmının geri kazanıldığı öğrenildi. Gün içerisindeki düşüşün Temmuz ayından beri en büyük düşüş olduğu açıklandı. Geçtiğimiz iki seans Standar&Poor's 500 endeksi yüzde 0.5'lik değer kazandı, ancak yine de haftalık yüzde 1.5'lik düşüş yaşadı.