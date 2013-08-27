Suriye: 'Müdahale olsa da operasyonlarımız sürecek'

Suriye yönetimi, kendilerine yönelik bir müdahale durumunda, isyancılara karşı askeri operasyonlarını sürdürüceklerini açıkladı.

'Müdahale sadece El-Kaide'ye hizmet eder'

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, düzenlediği basın toplantısında, ‘düzenlenecek bir askeri operasyonun sadece El-Kaide bağlantılı isyancı örgütlere hizmet edeceğini’ söyledi.

Muallim, “Suriye hükümetinin Şam civarındaki askeri operasyonları durmayacak. Eğer amaçları askeri güçlerimizin zaferlerini kısıtlamaksa, başarılı olamayacaklar” dedi.

'Dış güçler hayal kuruyorlar'

Velid Muallim, olası bir askeri operayonun, rejim güçleri ile isyancılar arasında bir denge oluşturma amacı güdecekse, bunun bir hayalden öteye gidemeyeceğimi, bu girişimin Suriye’deki güç dengesini değiştirmeyeceğini öne sürdü.

Muallim, “Eğer dış güçlerin amacı güç dengesi kurmaksa, bu hayali bir düşünce ve mümkün değil” dedi.

Denetleme güvenlik gerekçesiyle ertelendi

Muallim, isyancıların kontrolünde olan bölgelerde denetleme yapan BM Kimyasal Silah Denetleme Heyeti’nin çalışmalarının yarına ertelendiğini açıkladı.

Heyetin çalışmalarını durdurmasının nedeni, isyancı güçler arasında güvenlik konusunda yaşanan uzlaşmazlık olarak belirtildi.

Muallim, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, BM heyetinin çalışmalarını engellediklerine yönelik iddialarını da reddetti.