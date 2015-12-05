Suriye misyonuna Müslümanlardan eleştiri



Neue Osbrücker Zeitung'a bir demeç veren Ayman Mazyek, teröre karşı en iyi ve en güçlü silahın, silah sevkıyatlarının durdurulması olacağını söyledi. Mazyek, Suriye'de bir barış konseptinin hayata geçirilmesi için bölgesel güçlerin müzakere masasına oturmaya zorlanması gerektiğini belirtti. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek ancak bu yolla "terörün ve diktatörlüğün kurutulacağını" vurguladı.

Ayman Mazyek IŞİD ve El Kaide'nin ortaya çıkmasının "tamamen yanlış yürüyen bir savaş politikasının" sonucu olduğunu kaydetti. Mazyek "Artık biliyoruz ki teröre karşı savaş daha çok terör ortaya çıkarıyor, El Kaide'den IŞİD çıktı, acaba bundan sonra ne çıkacak?" diye konuştu.

Almanya hükümetinin IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyona bin 200 asker, altı keşif, bir yakıt ikmal uçağı ve bir de fırkateyn ile destek vermek üzere hazırladığı tezkere dün Alman Meclisi'nde çoğunluğun oyları ile kabul edilmişti.