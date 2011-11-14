Suriye meydan okudu: Libya değiliz

T24 -

'İçinde bulunduğumuz koşullara saygı duyulmadı'

"Arap Birliği yetersiz kaldı" diyen Muallim, "Her şeye rağmen Suriye'nin Arap dünyasının kalesi olmaya devam edeceğini belirtti.Suriye'nin Libya olmadığını belirten Muallim, "Gelişmeler Suriye halkını endişlendirecek düzeyde değildir. ABD ve Batı'nın ekonomik yaptırımları da Suriye'yi etkilemez" dedi.Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı aldığı kararın yasadışı olduğunu iddia eden Muallim, "Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı aldığı karar tüzüğüne de aykırı. Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması sonrasında Arap planını uygulamaya sıcak bakmıyoruz" şeklinde konuştu."Üyeliğimiz askıya alınırken içinde bulunduğumuz koşullara saygı duyulmadı" sözleriyle tepki gösteren Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Arap Birliği'nin Suriye'nin Arap dünyasındaki öneminin farkında olmadığını savundu.Muallim, "Suriye bu zor koşullarda birliğinin öneminin farkındadır. Suriye diyalog yoluyla pek çok reformu hayata geçirmeye çalışıyor. Reformlarımız devam edecek ve insanlarımızın refahı için çaba sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.