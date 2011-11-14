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Dünya

Suriye meydan okudu: Libya değiliz

Arap Birliği'nin üyeliğini askıya alması sonrası Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim düzenlediği basın toplantısında...

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Arap Birliği'nin üyeliğini askıya alması sonrası Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim düzenlediği basın toplantısında "Libya değiliz" diyerek meydan okudu.



"Arap Birliği yetersiz kaldı" diyen Muallim, "Her şeye rağmen Suriye'nin Arap dünyasının kalesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Suriye'nin Libya olmadığını belirten Muallim, "Gelişmeler Suriye halkını endişlendirecek düzeyde değildir. ABD ve Batı'nın ekonomik yaptırımları da Suriye'yi etkilemez" dedi.

Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı aldığı kararın yasadışı olduğunu iddia eden Muallim, "Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı aldığı karar tüzüğüne de aykırı. Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması sonrasında Arap planını uygulamaya sıcak bakmıyoruz" şeklinde konuştu.


'İçinde bulunduğumuz koşullara saygı duyulmadı'

"Üyeliğimiz askıya alınırken içinde bulunduğumuz koşullara saygı duyulmadı" sözleriyle tepki gösteren Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Arap Birliği'nin Suriye'nin Arap dünyasındaki öneminin farkında olmadığını savundu.

Muallim, "Suriye bu zor koşullarda birliğinin öneminin farkındadır. Suriye diyalog yoluyla pek çok reformu hayata geçirmeye çalışıyor. Reformlarımız devam edecek ve insanlarımızın refahı için çaba sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


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