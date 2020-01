'Suriye meslektaşımızı geri ver'

Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri, Suriye'de tutuklu bulunan gazeteciler Cüneyt Ünal ve Filistinli Başar Fehmi Kadumi'nin serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenledi.

Suriye 'nin İstanbul Konsolosluğu önünde “ Suriye meslektaşlarımızı geri ver”, “Cüneyt ve Başar'ı serbest bırakın” ve “Terörist değil gazeteci” yazılı pankartlar açan ve Ünal ile Kadumi'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıyan grup bir süre alkışlar eşliğinde Suriye 'yi protesto etti. Ünal'ın eşi Nuran Ünal ile Kadumi'nin eşi Arzu Fehmi Kadumi, gazetecilerin yakınları ve medya mensuplarının bulunduğu grup adına yapılan basın açıklamasında, habercilerin meslek hayatları boyunca olayları izlerken tarafsız olmayı ilke edindikleri ve bu ilkelerinden asla taviz vermedikleri belirtildi.

Suriye 'de tutuklu bulunan Cüneyt Ünal'ın yıllarını mesleğine adamış bir haber kameramanı olduğu ve 17 yıldır habercilik yaptığı kaydedilen açıklamada, Ünal'ın 21 Ağustos'ta kaybolduğu daha sonra da “teröristlik” iddiasıyla Suriye televizyonlarında görüntülerinin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Cüneyt Ünal ve Başar Fehmi Kadumi bir terörist değil, gerçek gazetecilerdir. Suriye 'deki tutuklu habercilerin bir an önce serbest bırakılması için dünyadaki tüm basın kuruluşlarını, siyasileri ve konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz” denildi.

'Eşimin yuvasına, çocuğuna geri dönmesini istiyorum'

Ünal'ın eşi Nuran Ünal ise gazeteci kimliği taşıyan herkesin Cüneyt Ünal'a sahip çıkmasını isteyerek, eşi için bütün adımların atılması gerektiğini söyledi. “Eşimin bir an önce yuvasına, çocuğuna geri dönmesini istiyorum” diyen Nuran Ünal'ın konuşması esnasında gözlerinin dolduğu ve duygularını gizlemekte zorlandığı görüldü. Filistinli gazeteci Kadumi'nin eşi Arzu Fehmi Kadumi ise eşinin şu an hangi şartlarda olduğunu bilmediğini kaydederek, çocuklarının her gün babalarını sorduğunu anlattı.

Kadumi, “Ben bu desteğin her gün artarak devam etmesini istiyorum. Türkiye 'nin kamuoyu zaten yeterince yoğun. Ancak bu desteğin artması, desteğinizin çoğalmasını diliyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gruptakiler, konuşmalardan sonra alkışlar eşliğinde “Cüneyt'i bize ver”, “Başar'ı bize ver” sloganları atarak, ellerindeki pankartları ve dövizleri konsolosluğun bulunduğu binanın kapısına bıraktı.