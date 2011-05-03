-SURİYE MECLİSİ REFORMLARI OYLAMADI ŞAM (A.A) - 03.05.2011 - Olağanüstü toplantıya çağrılan Suriye Meclisi, dün gece yapılan oturumun ardından tatile girdi. 6 Mayıs'ta görev süresi bitecek olan mevcut meclisin olağanüstü oturumda reform paketi çerçevesinde değiştirilmesi öngörülen bazı yasaları onaylaması bekleniyordu. Ancak Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın onayı ile kaldırılan OHAL yasası dışındaki alanlarda hazırlanmakta olan yasaların henüz tamamlanmadığı için meclisin oylamasına sunulamadığı belirtiliyor. Mevcut meclisin görev süresinin 6 Mayıs'ta dolacağı, ülkedeki normal takvime göre 10 gün içinde genel seçim sürecine gidilmesi gerektiği, ancak reform paketi içinde yer alan çok partili siyasi yaşama ilişkin yasanın henüz tamamlanmadığı ve Anayasa'daki, Baas Partisi'ni "toplumun ve ülkenin lideri" olarak tanımlayan 8. maddenin değişmesi gerektiği kaydediliyor. Bu yasal düzenlemelerin tamamlanması halinde bile yeni partilerin seçim sürecine hazırlanmak için yeterli zamanlarının olmadığı kaydediliyor. Bu çerçevede mevcut meclisin görev süresinin, Anayasa'daki "yeni meclis 90 gün içinde toplanamazsa, eski meclis Cumhurbaşkanının seçim tarihini ilan edeceği bir kararname yayınlamasına kadar devam eder" ilkesi çerçevesinde uzatılabileceği öngörülüyor. Reform paketi içinde yer alan siyasi partiler ve basın yasalarının değiştirilmesi gibi mevzuat değişikliklerinin, mevcut meclisin görevine devam edeceğinin kesinleşmesinin ardından, meclisin oyuna sunulacağı belirtiliyor.