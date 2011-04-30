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Dünya

SURİYE MASAYA YATIRILDI ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 10:08

-SURİYE MASAYA YATIRILDI ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ele alındı.   Toplantının, "rutin bir değerlendirme toplantısı olduğunu" belirten diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin önceliğinin "şiddet olaylarının en kısa sürede durması olduğunu" vurguladı. Dışişleri Konutu'nda yapılan toplantıya, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ile Dışişleri ve Başbakanlık üst düzey yetkilileri katıldı. 

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