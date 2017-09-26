Suriye: Kürtlerle özerklik görüşülebilir

Kuzey Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumuyla ilgili tartışmalar sürerken Suriye yönetimi Kürtlerin Suriye sınırları içindeki özerklik taleplerini görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Russia Today televizyonuna verdiği mülakatta Kürtlerin özerklik taleplerinin terör milisi IŞİD'in yenilgiye uğratılmasından sonra ele alınabileceğini söyledi. Muallim, "Konu görüşülmeye müsaittir. IŞİD'in bertaraf edilmesinden sonra Kürt evlatlarımızla oturup gelecek için bir formül arayabiliriz” dedi.

Dışişleri Bakanı Muallim Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği bağımsızlık referandumuna Şam yönetiminin muhalefetini yineleyerek Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını kaydetti. Muallim Suriyeli Kürtlerin ise "Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları içinde bir nevi özerklik istediklerini" söyledi.

Seçim süreci işliyor

Geçen hafta Cuma günü Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgelerinde, Ocak ayındaki parlamento seçimiyle sonuçlanması öngörülen üç aşamalı sürecin ilk ayağı olarak yerel yönetim seçimleri yapılmıştı.

Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve müttefiklerinin, iç savaşın patlak verdiği 2011 yılından sonra ülkenin kuzeyinde oluşturdukları kantonlar, PYD'nin silahlı kanadı Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) tarafından korunuyor. ABD'nin desteğinde IŞİD'le mücadele için kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) belkemiğini oluşturan YPG, Türkiye tarafındansa PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak görülüyor. PYD, savaş sırasında kontrol altına alınan topraklarda özerk yapının korunmasını istediklerini, bağımsızlık niyetlerinin bulunmadığını vurguluyor.

Suriye hükümet kuvvetleri ile YPG'nin çatışmaktan kaçınmalarına rağmen ABD'nin desteğindeki SDG ile Rusya'nın müttefiki Suriye ordusunun Deyr Ez Zor vilayetindeki IŞİD militanlarına karşı ayrı ayrı harekât düzenlemeleri gerginliğin artmasına yol açmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim önceleri yaptığı bir açıklamada Suriye Kürtlerinin IŞİD ile mücadelesinin meşru olduğunu ve Suriye Kürtleri ile uzlaşmaya varabileceklerini söylemişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yeniden bütün Suriye'ye hakim olacaklarını duyurmuştu.

DW, Reuters/AG, BK

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