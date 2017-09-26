Suriye: Kürtler'e diyalog yoluyla özerklik verebiliriz

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Suriye Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid Muallim, \"IŞİD\'in yokedilmesinin ardından\" Suriyeli Kürtler\'e, \"görüşmeler ve diyalog yoluyla özerklik\" verebileceklerini açıkladı.

Suriye Arap Haber Ajansı\'nın (SANA) haberine göre, Russia Today\'e konuşan Muallim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) \"bağımsızlık referandumu\" ve bunun yol açacağı sonuçlar konusundaki soruları yanıtlarken, \"Irak\'ın bölünmesinin Suriye tarafından mutlak bir şekilde reddedildiğini ve hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini\" vurguladı.

Muallim, Suriye’deki Kürtler konusunda ise, Suriyeli Kürtler\'in genelinin Suriye’den ayrılmak istemediklerini, \"sadece vatan toprakları dahilinde özerk yönetim\" istediklerini belirtti.

Muallim bunun da görüşmeler ve diyalog yoluyla mümkün olabileceğini ifade ederken, \"IŞİD’in yok edilmesi ardından evlatlarımız ve kardeşlerimiz Kürt yurttaşlarımız ile bir araya gelip geleceğe ilişkin ortak kararlar alabiliriz\" dedi.

Suriye’de ABD güçlerinin bulunması konusunda ise Muallim; bu güçlerin \"Suriye hükümetinin izni olmaksızın uluslararası yasalar ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı\" bir şekilde bulunduklarını belirtti.

ABD’nin ‘Demokratik Suriye Güçleri’ adlı gruplara desteğine de dikkat çeken Muallim, \"Akıllı ve mantıktan yana her insanın geçmişten ders alması gerekiyor. ABD geçmişte olduğu gibi şimdi ve her zaman kendi çıkarları ve planları doğrultusunda partnerleri ve müttefiklerinden vazgeçmiştir. Dolayısıyla onlarla birlikte olan Kürt yurttaşlarımızın bu gerçeği irdelemeleri ve geçmişten ders almalarını umuyoruz\" diye uyardı.