T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye: Kürtler'e diyalog yoluyla özerklik verebiliriz

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Suriye Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid Muallim, "IŞİD'in yokedilmesinin ardından" Suriyeli Kürtler'e, "görüşmeler ve diyalog yoluyla özerklik" verebileceklerini açıkladı

26 Eylül 2017 17:42

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Suriye Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid Muallim, \"IŞİD\'in yokedilmesinin ardından\" Suriyeli Kürtler\'e, \"görüşmeler ve diyalog yoluyla özerklik\" verebileceklerini açıkladı.
Suriye Arap Haber Ajansı\'nın (SANA) haberine göre, Russia Today\'e konuşan Muallim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) \"bağımsızlık referandumu\" ve bunun yol açacağı sonuçlar konusundaki soruları yanıtlarken, \"Irak\'ın bölünmesinin Suriye tarafından mutlak bir şekilde reddedildiğini ve hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini\" vurguladı.
Muallim, Suriye’deki Kürtler konusunda ise, Suriyeli Kürtler\'in genelinin Suriye’den ayrılmak istemediklerini, \"sadece vatan toprakları dahilinde özerk yönetim\" istediklerini belirtti.
Muallim bunun da görüşmeler ve diyalog yoluyla mümkün olabileceğini ifade ederken, \"IŞİD’in yok edilmesi ardından evlatlarımız ve kardeşlerimiz Kürt yurttaşlarımız ile bir araya gelip geleceğe ilişkin ortak kararlar alabiliriz\" dedi.
Suriye’de ABD güçlerinin bulunması konusunda ise Muallim; bu güçlerin \"Suriye hükümetinin izni olmaksızın uluslararası yasalar ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı\" bir şekilde bulunduklarını belirtti.
ABD’nin ‘Demokratik Suriye Güçleri’ adlı gruplara desteğine de dikkat çeken Muallim, \"Akıllı ve mantıktan yana her insanın geçmişten ders alması gerekiyor. ABD geçmişte olduğu gibi şimdi ve her zaman kendi çıkarları ve planları doğrultusunda partnerleri ve müttefiklerinden vazgeçmiştir. Dolayısıyla onlarla birlikte olan Kürt yurttaşlarımızın bu gerçeği irdelemeleri ve geçmişten ders almalarını umuyoruz\" diye uyardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHASuriye Başbakan Yardımcısı DışişleriGurbetçiler Bakanı Velid MuallimSuriyeli KürtlerSuriye Arap Haber Ajansı SANARussia TodayMuallim Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBYSuriyeMuallim Suriyedeki KürtlerSuriyeden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24