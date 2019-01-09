Suriye, Kürt gruplarla diyalog konusunda iyimser: Türkiye'nin operasyon açıklamaları sonrası görüşmeleri başlattık

T24

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye’den gelen ‘Fırat’ın doğusuna operasyon’ açıklamaları sonrasında Kürt gruplarla diyalog başlattıklarını ve bu konuda iyimser olduklarını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre küçük bir gazeteci grubuna konuşan Mikdad, Kürt gruplarla daha önceki görüşmelerinin çok da ‘cesaret verici’ olmadığını ancak son zamanlarda ‘Suriye’nin bir parçası olduklarına’ dair yaptıkları açıklamaların ‘devletin bir parçası olmaya döndükleri’ni işaret ettiğini belirtti.

Mikdad, “Bu sebepten ben her zaman iyimserim. Biz bu grupları, şu anda da devam eden ve Suriye devleti ile gruplar arasında yürütülen görüşmelerde samimi olmaları konusunda her zaman cesaretlendirdik. Başka bir alternatif yok” dedi.

Suriye’nin eski BM Daimi Temsilcisi de olan Mikdad, ‘Suriye hükümetinin olası Türk müdahalesine karşı Kürt gruplarla temasları aktive ettiklerini’ belirterek “Yabancı güçlerin ülkeyi terk edeceğinden eminim” diye konuştu.