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Suriye konusunda MİT-Mossad işbirliği iddiası

Debka sitesi ayrıca, MİT Başkanı Hakan Fidan ile MOSSAD Başkanı Tamir Pardo'nun da bir araya geleceğini öne sürdü

29 Nisan 2013 11:44

İsrail istihbarat çevrelerine yakınlığıyla bilinen Debka sitesi, MİT ve MOSSAD yetkililerinin Suriye konusunda istihbarat paylaşımına karar verdiğini iddia etti.

İnternet sitesinin iddiasına göre anlaşma, İsrailli ve Türk heyetlerin Mavi Marmara tazminatıyla ilgili görüşmesi sırasında oldu. Görüşmede tazminat konusunda kriterlerin belirlenmesi 1 saatten kısa sürdü. Hemen ardından Suriye krizi masaya yatırıldı. Taraflar, Suriye krizi ile ilgili istihbarat kaynaklarının paylaşılması için bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

Debka sitesi ayrıca, MİT Başkanı Hakan Fidan ile MOSSAD Başkanı Tamir Pardo'nun da bir araya geleceğini öne sürdü.

Debka, iki ülkenin istihbarat yöntemleri konusunda da iddialarda bulundu. Türkiye ve İsrail'in Suriye'de farklı milis gruplarla temasta olduğunu, Türkiye'nin Suriyeli isyancı ve Lübnanlı muhbirleri kullandığını, ancak İsrail'in teknolojik imkanlarının daha ileri olduğunu öne sürdü.

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