Suriye konusunda anlaşma sağlandı; 6 ay geçiş süreci, 18 ay sonra seçim

Suriye sorununun çözümü için Viyana'da yapılan geniş katılımlı görüşmelerden "somut bir takvim" planı çıktı. Katılımcı ülkeler, ilk 6 ay içinde bir geçiş hükümeti kurulmasını ve 18 ay içinde de Suriye'de seçimlerin yapılmasını öngörüyor. Beşar Esad'ın akıbeti ise belirsiz.

Suriye sorunun çözümü için 23 Ekim'den bu yana Avusturya’nın Viyana şehrinde toplanan dışişleri bakanları ve diplomatların görüşmesinden bu kez “somut bir takvim” planı çıktı. Görüşmelere katılan tüm ülke temsilcilerinin üzerinde anlaştıklarını ifade ettikleri takvime göre 6 ay içinde Suriye’de bir geçiş hükümeti kurulması, 18 ay içinde de seçim yapılması öngörülüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Bu geçiş sürecinin 18 ayda sonlanması konusunda anlaştık. Bu süreç kapsamında 6 ay içinde Suriye’de bir geçiş hükümeti kurulacak” diye konuştu.

BMGK’nın daimi üyelerinden ateşkes kararı

Suriye rejimi ve muhalifler arasındaki görüşmeleri hızlandırmayı hedeflediklerini belirten ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin de Suriye’de ateşkes sağlanması konusunda bir karar çıkarılmasını kabul ettiklerini belirtti.

Kerry, olası bir ateşkesin "IŞİD, Nusra veya diğer terörist gruplara" uygulanmayacağını da ekledi.

"Esad'ın geleceği belirsiz"

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görüşmelerin sonucuna ilişkin olarak yaptığı ortak açıklamada, Fransa'yı kana bulayan saldırılara değindi.



Paris saldırılarının arkasında IŞİD olduğuna inandıklarını söyleyen Kerry, toplantıya ilişkin şunları söyledi: "Barış görüşmelerine taraf olan ülkeler, çözümü hızlandırmak için atılacak bir dizi adımda karar kıldı."



6 ay içerisinde geçici hükümet kurulacağını ve 18 ay içerisinde seçim yapılmasına karar verildiğini aktaran Kerry, Esad'ın geleceğine ilişkin bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.



Suriye rejimi ile muhalifler arasında görüşmelerin 1 Ocak'a kadar başlayacağını açıklayan Kerry, ateşkesin IŞİD, Nusra Cephesi ve diğer terör örgütleri için uygulanmayacağını aktardı.

Yüksek katılımlı toplantı

14 Kasım Cumartesi günü yapılan toplantıya bu kez katılım yüksek oldu. Toplantıya ABD, Türkiye, Arap Birliği, Çin, Mısır, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İran, Irak, İtalya, Ürdün, Lübnan, Umman, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler ve İngiltere’den temsilciler katıldı.