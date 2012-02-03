-Suriye konusunda anlaşamıyorlar BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 03.02.2012 - BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye devletler, Suriye karar tasarısı metni üzerinde hala anlaşmaya varamadı. BMGK üyeleri, BM'de basına kapalı yapılan toplantıda, Fas tarafından değişiklikler yapılarak yeniden Konsey üyelerine dağıtılan karar tasarısı metni üzerinde uzlaşma sağlayamadılar. Metnin BMGK üyeleri tarafından başkentlere gönderileceği ve oradan gelecek talimatlara göre müzakerelerin devam edeceği bildirildi. BM'de Rusya'nın metin üzerinde ikna edilmeye çalışıldığı konuşuluyor. Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Luliçiki, BM'deki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, metin üzerinde kimi değişikliler yaparak metni yine Konsey'e sunacaklarını ve en kısa zamanda Konsey'de oylama yapılmasını istediklerini söyledi. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant, son metnin nihai hale getirilerek çok yakında Konsey'de oylanmasını beklediklerini ifade etti, ancak bunun ne zaman olacağı konusu hakkında net bilgi vermedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice da gazetecilerin soruları üzerine, ''Müzakerelerimiz bazen zorlu ama sonuçta yararlı geçiyor. Ancak çalışmalarımız devam edecek, işimiz bitmedi. Halen karmaşık bazı konular var ve başkentlerimiz konuyu değerlendirip bizlere talimat verecek. Fas hazırladığı metni Konsey'e nihai halde sunacak ama tam zaman veremem'' diye konuştu. Suriye'nin BMGK'daki en büyük destekçisi Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin de yaptığı açıklamada, ''Sonuç olarak elimizde bir metin var, bu metni başkentlerimize göndereceğiz ve sonucun ne olacağını göreceğiz. Başarılı bir sonuca ulaşırsak bundan mutluluk duyacağım'' dedi. BM kulislerinde müzakereler sırasında Rusya temsilcisinin, ''Metinde eğer Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın devre dışı bırakılmasına yol açacak bir ifade olursa Moskova'nın karar tasarısını veto edeceğini'' söylediği konuşuluyor. Konsey'in batılı devletleri, metinde Arap Birliği'nin barış planına ''tam destek'' verilmesinin, Esad'ın yetkilerini yardımcısına bırakarak görevden çekilmesi olarak yorumlarken, Rusya ise bu noktayı ''kırmızı çizgi'' olarak görüyor.