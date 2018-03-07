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Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da

Suriye konusunun ele alınacağı Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da İstanbul'da yapılması planlanıyor

07 Mart 2018 15:34

Suriye konusunun ele alınacağı Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da İstanbul'da yapılması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveden bir gün önce de Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılması öngörülüyor. Putin, ilk olarak 3 Nisan'da ÜDİK toplantısı ve ardından liderler zirvesine katılacak.

Liderler zirvesinin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor. Toplantıda diğer bölgesel meselelerin de değerlendirilmesi planlanıyor.

Çavuşoğlu da Rusya'ya gidecek

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 12-14 Mart tarihlerinde ÜDİK'in alt organı ortak stratejik planlama grubu toplantısı ile Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katılmak üzere Moskova'ya gidecek.

Şubat ayında kararlaştırılmıştı

Erdoğan'ın Putin ve Ruhani ile 8 Şubat'ta ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde ilki Soçi'de gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve İran liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Geçen yıl 22 Kasım'da yapılan ilk zirvenin sonunda yayımlanan "Türkiye, İran ve Rusya Devlet Başkanlarının Ortak Açıklaması"nda, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütler teyit edilmiş, Astana süreci sonucunda Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinin tesis edilmesi ve Suriye ihtilafının çözümüne yönelik hiçbir siyasi girişimin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne hiçbir suretle halel getiremeyeceği vurgulanmıştı.

Liderler, gerektiğinde yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırmıştı. 

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