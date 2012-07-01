Suriye konferansı uzlaşmazlıkla bitti

Suriye muhalefet grupları BM destekli siyasi geçiş planını “belirsiz ve maskaralık” olarak niteleyerek reddetti. BM'nin öne sürdüğü plandaki Esad yönetiminin görevi bırakma maddesi ise Rusya tarafından destek görmedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Kofi Annan Suriye'de yeni bir hükümetin kurulması ve geçiş döneminin bu hükümetle yönetilmesi konusunda uluslararası bir anlaşma olduğunu söyledi.

Annan, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları'nın da katıldığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, söz konusu hükümetin muhalefetin yanı sıra var olan hükümetten temsilcileri de içerebileceğini belirtti.

Clinton: Suriye'de başarılı olacağımızdan şüphe duyuyorum

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalmasını istemediklerini açık şekilde bir kez daha ifade etti.CNN'in haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yeni bir uluslararası anlaşmanın Suriye'deki krizi çözebileceğinin garantisi olmadığını belirtti ve "Suriye'de başarılı olacağımızdan şüphe duyuyorum ve bunu söylemekten nefret ediyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçiş dönemi hükümetinin oluşumu, dolayısıyla böyle bir hükümette kimin yer alıp almayacağı konusunda bir ön koşul olmadığını söyledi.

Toplantıya katılan BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi adına açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague de, beş üyenin de Kofi Annan'ın çabalarını desteklediğini söyledi.

'Esad maddesi'ni Rusya engelledi

Geçiş dönemi hükümetinin kurulmasına yol açmak için Beşar Esad'ın koltuğunu terk etmesi yönünde Kofi Annan'ın eklemek istediği madde Rusya tarafından engellendi.

BM özel temsilci Kofi Annan, "İnsan hakları ihlalleri ve şiddet ortamına en kısa süre içinde son vermek için birlikte yoğun olarak çalışma konusunda kararlıyız; keza Suriyelilerin başını çekeceği bir siyasi sürecin başlatılması için de... Bu yolla geçiş hükümeti kurulması, Suriye halkının meşru beklentilerinin karşılanması ve bağımsız ve demokratik bir şekilde geleceklerini belirlemelerine olanak sağlanmaya çalışılıyor."

Beşar Esad'ın koltuğunda kalıp kalmaması konusunda tartışmaların yoğun olduğu anlaşılan toplantıdan sonra konuşan ABD Dışişleri Bakanı Clinton "Elleri kanlı olduğu için... Esad gitmeli" dedi.

Beşar Esad daha önce yaptığı bir açıklamada ülkesiyle ilgili dışarıdan çözüm dikte edilmesini kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Suriye'de geçen sene Mart ayında siyasi taleplerle başlayan ancak daha sonra hükümet güçleri ile muhalifler olarak anılanlar arasında silahlı çatışmalara dönüşen süreçte, yönetim dışı kaynaklara göre, yaklaşık 16 bin kişi öldü.

Muhalefet: Belirsizlik çok

Muhalif Suriye Ulusal Konseyi, Cenevre'de üzerinde anlaşılan ayrıntıların bazılarının olumlu olduğunu ancak pek çok belirsizliği içerdiğini söyledi.

Suriye resmi haber ajansı da haberinde Cenevre'de kabul edilen ayrıntıların Beşar Esad'ın görevden ayrılmasını içermediğini öne çıkardı.

'Şam'da cenazeye saldırı'

Muhalif kaynaklar Şam'ın dışındaki bir cenaze törenine katılanların havan topu saldırısına hedef olduğunu ve olayda 30 kişinin öldüğünü duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu, cenaze törenine yönelik saldırıyı gösterdiğini söylediği bir görüntüyü internet ortamında yayımladı.

Zamalka'daki olaya ilişkin olduğu söylenen ilk videoda kalabalık kefenli bir cesedi taşırken görülüyor. Bunu izleyen saniyelerde büyük bir parlama ve patlama sesi fark ediliyor camların kırıldığı duyuluyor.

İkinci videoda ise panik ve şaşkınlık içindeki insanların duman ve toz içinde koşuşturmaları görülüyor.

Dumanın dağılması sonrasında yerde yatan, kimileri parçalanmış bedenler görülüyor. Daha önceki videoda görülen kefenli beden de yerde görülüyor.