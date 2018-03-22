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Suriye kökenli Türk askeri, İstiklal Marşı'nı okudu

KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programında, kürsüde İstiklal Marşı’nın 10 katısını da okuyan Suriye kökenli Türk askeri Amjad Mendo, salonu dolduran kalabalığın gönlünde taht

22 Mart 2018 13:18

KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programında, kürsüde İstiklal Marşı’nın 10 katısını da okuyan Suriye kökenli Türk askeri Amjad Mendo, salonu dolduran kalabalığın gönlünde taht kurdu.
Ailesi ile birlikte 4 yıl önce geldiği Türkiye\'de vatandaşlık alan Amjad Mendo, 3 ay önce Mersin’den gelerek Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda vatani görevini yapmaya başladı. Bekar olan Amjad Mendo (21) kısa sürede İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezberledi. Amjad Mendo, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programında kürsüye çıktı.
İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı Halk Eğitim Merkezi Salonu’ndaki programda İskiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Zaman zaman heyecanlanınca önündeki kağıda bakan Mendo, salonu dolduran kalabalık tarafından alkışlandı.

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