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Dünya

Suriye kendi savunma sistemini bombaladı!

Suriye ordusu ile muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı İdlip'e bağlı Allani ve Düveli köylerinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü büyük oranda ele geçirdiği iddia edildi

29 Ekim 2012 20:05

Suriye'de Esed'e bağlı güçler, muhaliflerin eline geçmemesi için Türkiye sınırı yakınlarındaki kendi hava savunma sistemlerini bombaladı.

Köylerin üst bölgelerinde yer alan Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, Esed'e bağlı güçler tarafından bombalandığı gözlendi. Ordunun, hava savunma silahlarının muhaliflerin eline geçmemesi için bombaladığı öğrenildi.
 
Allani ve Düveli köylerinin kırsal alanlarından yükselen dumanlar Hatay'ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Beldesi'nden de görülüyor.
 
 

Suriye'de bombalı saldırı: 12 ölü

 
 
Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, başkentin Jaramana bölgesinde meydana gelen patlamada 41 kişinin de yaralandığını söyledi. 
 
 

İlk 3 günde 320 kişi öldü

 
 
Suriye'de 4 günlük Kurban Bayramı süresince ateşkes kararını kabul eden tarafların, süreç başlar başlamaz kararı ihlal etmeleri sonucu çıkan çatışmalarda ve Esed güçlerinin operasyonlarında bayramın ilk üç günü 320 kişi öldü.
 
Suriyeli muhalifler Suriye savaş uçaklarının Şam'ın Harasta ve Barzeh banliyölerini bombaladığını kaydetti.
 
 

Durum daha da kötüye gidiyor

 
 
Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi El-Ahtar el-İbrahimi, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ateşkesin bozulmasının ardından Suriye'de zaten kötü olan durumun daha da kötüye gittiğini söyledi.
 
İbrahimi yine de ateşkesin açıkça başarısızlığa uğramasının kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağını vurguladı.
 

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