Suriye: Katar'daki toplantı savaş ilanı

Suriye Dışişleri Bakan yardımcısı Faysal Mikdad, Suriyeli muhaliflerin Katar'da toplanmasının "savaş ilan"ı anlamı taşıdığını söyledi.

Mikdad, "Doha'daki toplantı bir savaş ilanı. Muhalefet yapan bu insanlar, sorunun barışçıl bir şekilde çözümü için BM mekanizmasının devreye girmesini istemiyor" dedi

Esed savaş uçağıyla vuruyor

Suriye ordusuna ait savaş uçakları, Türkiye sınırındaki Resulayn'nın ardından başkent Şam'da da, muhaliflerin güçlü olduğu bölgeleri bombaladı.

Suriyeli muhalifler, savaş uçaklarının Sünnilerin yaşadığı Cobar bölgesini bombaladığını iddia etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Tedamun semtinde geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye ordu birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye resmi televizyonu, Tedamun semtindeki Osman Camisi yakınlarındaki çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensuplarının çoğununun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Esed'e bağlı birliklerin Filistinli mültecilere ait El-Yermuk kampı ve El-Asseli mahallesine havan topu saldırılarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

'Nihai savaş' hazırlığı

Suriye'de "nihai savaş" hazırlığını tamamladığını iddia eden Özgür Suriye Ordusu, başkent Şam'da bulunan tüm yabancı ülke diplomatlarının, temsilcilerinin ve uluslararası kuruluşların Suriye'yi 72 saat içinde terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Özgür Suriye Ordusu'nun yabancı ülke diplomatları ve temsilcilerine verdiği süre bugün doluyor.