T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye Karar Tasarısı reddedildi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

05 Ekim 2011 05:15

-Suriye Karar Tasarısı reddedildi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 05.10.2011 - Özlem Şahin Şakar - BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki rejimi kınayan ve rejimin askeri operasyonlarına devam etmesi halinde rejime karşı çeşitli tedbirler getirilmesini öneren karar tasarısını kabul etmedi. 15 Üyeli Konsey'de yapılan oylamada daimi üyeler Rusya ve Çin kararı veto ederken, geçici üyeler Güney Afrika, Hindistan, Lübnan ve Brezilya da çekimser oy kullandı. Konsey'in 9 üyesinin ''evet'' oyu vermesi ise sonucu değiştirmedi. Dolayısıyla Fransa'nın, İngiltere, Almanya ve Portekiz ile işbirliği halinde hazırladığı karar tasarısı Konsey'de reddedilmiş oldu. Oylama bir saat sonrasına alınmasına ve son ana kadar karar tasarısı metni müzakere edilmesine rağmen Konsey üyeleri arasında anlaşma sağlanamadı.  Karar tasarılarının kabul edilmesi için hiçbir daimi üye (ABD, Fransa, Çin, Rusya, İngiltere) tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24