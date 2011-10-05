-Suriye Karar Tasarısı reddedildi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 05.10.2011 - Özlem Şahin Şakar - BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki rejimi kınayan ve rejimin askeri operasyonlarına devam etmesi halinde rejime karşı çeşitli tedbirler getirilmesini öneren karar tasarısını kabul etmedi. 15 Üyeli Konsey'de yapılan oylamada daimi üyeler Rusya ve Çin kararı veto ederken, geçici üyeler Güney Afrika, Hindistan, Lübnan ve Brezilya da çekimser oy kullandı. Konsey'in 9 üyesinin ''evet'' oyu vermesi ise sonucu değiştirmedi. Dolayısıyla Fransa'nın, İngiltere, Almanya ve Portekiz ile işbirliği halinde hazırladığı karar tasarısı Konsey'de reddedilmiş oldu. Oylama bir saat sonrasına alınmasına ve son ana kadar karar tasarısı metni müzakere edilmesine rağmen Konsey üyeleri arasında anlaşma sağlanamadı. Karar tasarılarının kabul edilmesi için hiçbir daimi üye (ABD, Fransa, Çin, Rusya, İngiltere) tarafından veto edilmemesi gerekiyor.