Suriye Kamışlı'da YPG ile rejim askerleri arasında çatışma; ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyinde, PYD'nin kontrolündeki bölgede yer alan Haseke iline bağlı Kamışlı'da, rejim askerleri ile YPG'liler arasında çatışma çıktı. 2 YPG'li öldürüldü, 3'ü de yaralandı. Suriye rejimi askerlerinden de 12 kişinin öldürüldüğü 8 kişinin de tutusak alındığı iddia edildi.

CNN Türk’ün haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevine göre, rejim güçleri Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı'da YPG güçlerine saldırı düzenledi.

Suriye ordusunun saldırısı, YPG güçlerinin Suriyeli bir ordu yetkilisinin aracı durdurmasının ardından geldi. Çatışmalar nedeniyle ilçede tansiyon yüksek. Esnaf dükkanları kapatmak zorunda kaldı.

Suriye ordusundan henüz bir açıklama gelmedi. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Kamışlı'da çatışma yaşanmamıştı. Kamışlı'nın bağlı olduğu Haseke'de 2011'den bu yana hem rejim güçleri, hem de YPG'liler bulunuyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rojava bölgesindeki Kamışlı kentinde rejim askerleri ile YPG arasında çatışma çıktığı ve 2 asayiş görevlisi ile bir sivilin öldüğü belirtildi.