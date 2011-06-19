-SURİYE KAÇIŞLARI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR HATAY/BEYRUT (A.A) - 19.06.2011 - Suriyeli insan hakları savunucuları, askeri birliklerin sınır yakınında önlemler alarak Türkiye'ye kaçışları önlemeye çalıştığını, tutuklamalar yaptığını ileri sürdü. AP'nin Suriyeli insan hakları savunucularının ifadelerine dayanarak verdiği habere göre, sınır yakınında kontrol noktaları kuran askerler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İnsan hakları savunucusu Mustafa Osso, ordu güçlerinin Bdama ve Rihan köylerinde bugün de operasyonlar düzenlediğini belirtti. Türkiye'ye geçiş yolu üzerinde bulunan bu yerleşimlerde son günlerde 100 dolayında kişinin gözaltına alındığını ifade eden Osso, "askerlerin, sınır bölgesinde kontrol noktaları oluşturarak geçişleri engellediğini" kaydetti. Osso, "binlerce kişinin sınır yakınında biriktiğini, bunların gelecek günlerde bir saldırıyla karşı karşıya kalabilecekleri kaygısı olduğunu" savundu. Askerlerin, sınırdaki El Hambuşiye köyü çevresinde de önlemler aldığı kaydedildi. Suriye tarafında, evlerini terk eden yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu bir kamp oluşturulduğu belirtildi. Fransız Haber Ajansı (AFP), Türkiye'ye kaçan Suriyelilerin tanıklıklarına dayanarak, Suriye ordusunun sınırın birkaç kilometre ötesindeki Bdama köyünün giriş ve çıkışlarını kapattığını bildirdi. Ajansa konuşan bir tanık, "Köyün tek fırınını kapattılar, artık ekmek bulamazsınız. Askerlerin fırın sahibine ateş açarak omuzundan ve bacağından yaraladıklarını gördüm" dedi. Başka bir tanık, askerlerin köyde rastgele ateş açması üzerine ailesiyle birlikte dün Bdama'dan kaçtığını anlattı. Tanıklar, ordunun en az 6 tank ve 15 askeri nakliye aracıyla Bdama'ya girerek, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde operasyonunu genişlettiğini söylediler.