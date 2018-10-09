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Dünya

Suriye, kaçaklar ve firariler için af çıkarıyor

Af, 'terörist' olarak tanımlanan kişiler için geçerli olmayacak

09 Ekim 2018 18:31

Suriye hükümeti, ordudan firar eden ve askerlikten kaçanlar için af ilan etti. Bu kişilerin orduya başvurmaları halinde herhangi bir ceza almayacaklarını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kararnameyle affın, Suriye içinde ve dışındaki tüm asker kaçaklarını ve karşılaşabilecekleri her türlü cezayı kapsadığını bildirdi.

Firar affından rejim birlikleriyle çarpışanlarla Şam rejimi tarafından terörist olarak tanımlanan kişiler yararlandırılmayacak.

Suriye’de 2011 yılında başlayan çatışmaların ardından pek çok asker ordudan firar etmişti.

Son yıllarda Suriye ordusu Rusya ve İran'ın desteğiyle geniş bölgeleri muhaliflerden ve cihatçılardan temizlemiş, ülkenin geniş kesimlerinde çarpışmalar sona ermişti.

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