Suriye: İsrail'in saldırıları ABD'nin koruması sayesinde gerçekleşiyor

Suriye, İsrail'in başkent Şam civarına düzenlediği hava saldırılarının 'ABD'nin koruması' sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta İsrail'in bu şekilde iç sorunlarının çözümünden kaçmaya çalıştığını ve ABD'nin korumasından istifade ettiğini belirtti.

"İsrail yönetiminin büyüyen iç sorunlarının çözümünden kaçmaya yönelik bir girişim"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın BM Genel Sekreteri'ne ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bu hain saldırı, İsrail'in Suriye'deki krizi ve teröristlere karşı yürütülen savaşı uzatma ve kendi ajanları olarak faaliyet gösteren terörist gruplarının geri kalanının moralini yükseltme girişimlerinin çerçevesinde gerçekleşti. Ayrıca bu saldırı, İsrail yönetiminin büyüyen iç sorunlarının çözümünden kaçmaya yönelik bir girişim."

Mektupta ayrıca bu tür saldırıların ancak ‘ABD yönetimi tarafından sağlanan askeri, siyasi koruma ve medya koruması sayesinde' mümkün olduğu iddia edildi ve BM'den derhal önlem alınmasını talep edildi.

İsrail uçakları, cuma gecesi Şam'ı vurdu

Cumartesi günü Suriye devlet televizyonu SANA tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının birden fazla füzeyi başkent Şam’a doğru ateşlediği kaydedilmiş ve bunların Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedilmişti.

SANA’da yer alan açıklamada, “Bu saldırganlığın sonuçları, şimdiye kadar Şam havalimanındaki depolardan birinin vurulmasıyla sınırlı kaldı” denmişti. Saldırı, cuma gecesi TSİ 00.15 civarında gerçekleşti.