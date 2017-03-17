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BBC Türkçe

Suriye: İsrail'in bir savaş uçağını düşürdük

Suriye ordusu, İsrail'in dün geceki operasyonlarında Suriyeli hedeflere hava saldırıları düzenlemesi sonrası İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. İsrail ordusu ise, bu iddiaları reddetti.

17 Mart 2017 16:08

Suriye ordusu, İsrail'in dün gece Suriye'de birden fazla hedefe hava saldırıları düzenlemesi sonrası, Palmira kenti yakınlarında İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü, bir başkasını ise vurduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, İsrail ordusundan bir sözcü ise, savaş uçaklarından hiçbirinin zarar görmediğini duyurarak, Suriye'nin iddialarını reddetti.

Saldırıların IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elinden geri alınan Palmira antik kenti yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın paylaştığı Suriye ordusunun yazılı açıklamasında, "Dört İsrail uçağı yerel saatle 02.40 dolaylarında Lübnan toprakları üzerinden hava sahamızı ihlal etmiş ve Palmira yolunda bir askeri hedefimizi vurmuştur" ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun açıklamasında ise, "İsrailli sivillerin ya da hava kuvvetlerine ait uçakların güvenliğinden hiçbir noktada ödün verilmemiştir" denildi.

Cuma günü İsrail ordusu, bir önceki gece yaptıkları şafak operasyonuyla Suriye'de birden fazla hedefe hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, operasyona Suriye'deki ordu güçlerinin uçaksavarlarla karşılık verdiği ve atılan füzelerin yolunu kestiği belirtildi.

Açıklamaya göre, hava saldırılarında hedeflerin hiçbiri vurulamadı.

İki ülke arasında, Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011 yılının Mart ayından bu yana gerilim dinmemiş durumda.

İsrail'in Suriye'de, Lübnan'daki Hizbullah örgütüne gönderilmesi planlanan silah kargolarını hedef aldığı düşünülüyor.

2006'da bir ay boyunca İsrail ile savaşan Hizbullah, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek için binlerce savaşçısını Suriye'ye yollamıştı.

Öte yandan, İsrailli yetkililerin, bugüne kadar Suriye'ye askeri operasyonlarıyla ilgili resmi açıklama yapmaya temkinli yaklaştığı biliniyor.

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