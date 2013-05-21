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Dünya

Suriye 'İsrail'in askeri aracını yok ettik' dedi, İsrail yalanladı

Suriye’deki iç savaş, Türkiye’nin yanı sıra Lübnan ve İsrail sınırında da sürekli gerilime neden oluyor

21 Mayıs 2013 16:00

Suriye’de iki yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş, sınır bölgelerinde de neredeyse her gün yeni bir sıcak gelişmeye neden oluyor. Suriye, Golan Tepeleri’nde İsrail’e ait bir askeri aracın ateşkes sınırını geçmesi üzerine vurularak imha edildiğini açıkladı. İsrail, Suriye’nin iddiasını reddetti.

Suriye’deki iç savaş, Türkiye’nin yanı sıra Lübnan ve İsrail sınırında da sürekli gerilime neden oluyor. İsrail’in dün Suriye tarafından Golan Tepesi üzerindeki birliklere doğru ateş açıldığını açıklamasının ardından, Suriye bugün sınırı geçen bir zırhlı aracın vurulduğunu belirtti.

Suriye devlet televizyonunda yapılan açıklamada, İsrail’in elinde bulunan Golan Tepeleri’nden Suriye tarafına geçen bir askeri araç, ateş açılarak yok edildi.

İsrail ordusu, askeri aracın yok edildiği iddiasını reddetti.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, İsrail Güvenlik Güçleri (IDF) sözcüsü, Suriye'nin açtığı ateş sonrasında bir askeri aracın hasar gördüğünü ancak hiçbir askerin yaralanmadığını açıkladı.

İsrail askerlerinin, Suriye'den açılan ateşe karşılık verdiği belirtildi.

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