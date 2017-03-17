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Suriye, İsrail savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu; Tel Aviv yalanladı

İsrail, Suriye ve Golan Tepeleri'ne çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti

17 Mart 2017 14:53

Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerinden birinin düşürüldüğünü duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Palmira yakınlarındaki askeri hedefleri vurduğu duyurdu. AFP'nin haberine göre, Tel Aviv, Suriye'nin uçak düşürdüğüne dair iddiasını yalanladı. 

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre, İsrail ordusu, bugün sabah yaptığı açıklamada savaş uçkalarının Suriye'de birçok noktayı bombaladığını duyurmuştu. Açıklamada, Suriye'nin bombardımana uçaksavar füzeleri fırlatarak yanıt verdiği belirtilmiş ve fırlatılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı.

Gece boyunca İsrail'in birçok noktasında sirenler çaldı, büyük patlamalar duyuldu. Reuters haber ajansı, iki görgü tanığına dayandırdığı haberinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nde sirenlerin çaldığını ve patlama duyulduğunu bildirmişti.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'ne çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

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