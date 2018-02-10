Suriye İsrail savaş uçağını düşürdü

İsrail'e ait bir F-16 tipi bir savaş uçağının Suriye sınırında düştüğü duyuruldu. İsrail ordu sözcüsünün Cumartesi sabahı başkent Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, uçağın Suriye'ye ait uçaksavarlar tarafından vurulduğu ve düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçaktan fırlatma koltuğu ile atlayarak İsrail topraklarına inen iki pilottan birinin ağır yaralı olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında, askerî helikopterlerin İsrail hava sahasına giren İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) hedef almasının ardından savaş jetlerinin Suriye'de İHA'nın havalandığı "İran'a ait kontrol sistemlerini” bombaladığı ifade edildi. Jetlerin, aralarında uçaksavar sistemlerinin de bulunduğu Suriye ve İran'a ait 12 askeri noktayı hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, jetin Suriye'ye ait uçaksavarların yoğun ateşine maruz kaldığı belirtildi.

İsrail'in hava saldırısı düzenlendiği iddiası

Suriye devlet medyası ise İsrail'in başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye medyasının, birden fazla İsrail jetinin düşürüldüğüne ilişkin iddialar ise İsrail ordusu tarafından yalanlandı. Ordu sözcüsü, sadece bir jetin vurulduğunu, diğer uçakların görev yerlerine geri döndüğünü açıkladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail'in Şam'ın güneybatısı ile Humus vilayetine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu bölgelerde, İran ve Rus askerlerinin konuşlandığı belirtiliyor.

Suriye savaşının başladığı 2011 yılından beri ilk kez İsrail, Suriye'deki İran hedeflerini bombaladığını açıkladı. İsrail, Suriye'de İran'ın etkisinin artmasından kaygı duyuyor. İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

AFP,Reuters,dpa/JD,EC

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