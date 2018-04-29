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BBC Türkçe

Suriye: İsrail, Şam yakınlarındaki askeri tesise füze saldırısı düzenledi

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in gece yarısı başkent Şam yakınlarında bir askeri tesise füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberde, iki füzenin havada imha edildiği ancak düşen parçaların tesiste hasara neden olduğu belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in gece yarısı başkent Şam yakınlarında bir askeri tesise füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberde, iki füzenin havada imha edildiği ancak düşen parçaların tesiste hasara neden olduğu belirtildi.

Hasarın boyutu ve saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye Devlet Televizyonu'nun haberinde sadece saldırının tesiste "teçhizat kaybına" neden olduğu bilgisi yer aldı.

İsrail ordusundan ise haber ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi daha önce Şam yakınlarında patlamalar meydana geldiğini aktarmıştı. Gözlemevi, patlamalara İsrail'in füze saldırısının neden olduğu yolunda şüpheler olduğunu kaydetmişti.

Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, saldırıda bir silah deposunun imha edildiğini söyledi.

Abdurrahman, deponun hangi gruba ait olduğunu ise bilmediklerini belirtti.

İsrail'in, İran'ın Suriye'de askeri nüfuzunu da artırmasından rahatsız olduğu biliniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce İran'ın Suriye'de askeri varlık göstermesine izin vermeyecekleri uyarısında bulunmuştu.

Batılı bir istihbarat kaynağı ise geçen ay BBC'ye yaptığı açıklamada İran'ın Suriye'de kalıcı bir asker üs inşa ettiğini söylemişti.

İsrail daha önce Suriye'de çeşitli füze saldırıları düzenlemiş, bu saldırıların amacını "İran'ın Lübnan'daki Hizbullah hareketine silah yardımını önlemek" olarak açıklamıştı.

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