Suriye: İsrail, Şam yakınlarında hava saldırısı düzenledi

Suriye, İsrail'i başkent Şam'ın batısındaki Mezzeh'deki askeri havaalanına savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemekle suçladı.

Havalimanında yangınlara sebep olan saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye devlet televizyonu, ordu kaynaklarında dayandırdığı haberinde havalanına roketlerin düştüğünü belirtti.

Ülkenin resmi haber ajansı Sana, bölgede patlamalar meydana geldiğini ve havaalanına ambulansların yollandığını bildirdi.

İsrail, bu tür saldırıları ne doğruluyor, ne de yalanlıyor. İsrail'in, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana, Lübnan'daki Hizbullah örgütüne gönderilmesi planlanan silah kargolarını hedef aldığı düşünülüyor.

2006'da bir ay boyunca İsrail ile savaşan Hizbullah hareketi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek için binlerce savaşçısını Suriye'ye yollamıştı.

Reuters ajansının haberine göre Suriye ordusu "aleni saldırının sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

Suriye devlet medyası Aralık'ta bir İsrail füzesinin Mezzeh'deki havaalanını hedef aldığını bildirmiş, yangın çıktığını ancak ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

30 Kasım'da da İsrail jetlerinin, Şam'ın dışındaki Sabbuora bölgesine Lübnan havasahasından füze fırlattıkları açıklanmıştı.

Bu saldırının hedefi bilinmiyor, ancak Lübnan'dan Şam'a giden otoyol Sabbaoura'dan geçiyor.