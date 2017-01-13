T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriye: İsrail, Şam yakınlarında hava saldırısı düzenledi

Şam yönetimi İsrail'i, başkent Şam'ın batısında bulunan Mezzeh Askeri Havaalanı'na savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemekle suçladı. Açıklama yapmayan İsrail'in daha önce Lübnan'da Hizbullah'a yollanmak istenen silahları hedef aldığı belirtiliyor.

13 Ocak 2017 17:19

Suriye, İsrail'i başkent Şam'ın batısındaki Mezzeh'deki askeri havaalanına savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemekle suçladı.

Havalimanında yangınlara sebep olan saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye devlet televizyonu, ordu kaynaklarında dayandırdığı haberinde havalanına roketlerin düştüğünü belirtti.

Ülkenin resmi haber ajansı Sana, bölgede patlamalar meydana geldiğini ve havaalanına ambulansların yollandığını bildirdi.

İsrail, bu tür saldırıları ne doğruluyor, ne de yalanlıyor. İsrail'in, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana, Lübnan'daki Hizbullah örgütüne gönderilmesi planlanan silah kargolarını hedef aldığı düşünülüyor.

2006'da bir ay boyunca İsrail ile savaşan Hizbullah hareketi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek için binlerce savaşçısını Suriye'ye yollamıştı.

Reuters ajansının haberine göre Suriye ordusu "aleni saldırının sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

2006 İsrail-Lübnan savaşından bugüne: Beş başlıkta Hizbullah'ın dönüşümü

Suriye devlet medyası Aralık'ta bir İsrail füzesinin Mezzeh'deki havaalanını hedef aldığını bildirmiş, yangın çıktığını ancak ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

30 Kasım'da da İsrail jetlerinin, Şam'ın dışındaki Sabbuora bölgesine Lübnan havasahasından füze fırlattıkları açıklanmıştı.

Bu saldırının hedefi bilinmiyor, ancak Lübnan'dan Şam'a giden otoyol Sabbaoura'dan geçiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mezzeh Askeri HavaalanıAçıklamaLübnan HizbullahMezzehSanaSuriyeHizbullahSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadBeşAralıkKasımSabbuoraLübnanSabbaoura

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24