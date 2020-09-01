Suriye: İsrail'in hava saldırısında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Suriye, İsrail'in hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, İsrail füzeleri Lübnanlı Şii Hizbullah ve müttefiklerinin Deraa ilinin güneydeki ve Şam'ın güneybatısındaki konumlarını hedef aldı.

Sana haber ajansı daha önce, "İsrail, güney bölgesini füzelerle hedef aldı ve buna uçaksavar savunmamız yanıt verdi" açıklaması yapmıştı.

Geçen ay İsrail'in hava saldırısında Suriye'de bir Hizbullah üyesini öldürmesinden bu yana Tel Aviv'in olası bir misillemeye hazırlandığı belirtiliyor. (İHA)