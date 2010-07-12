Suriye-İsrail için yeni arabulucu: Fransa

T24- Fransa, Türkiye’nin yerine Suriye ile İsrail arasında arabulucu olmaya hazırlanıyor.

Londra’da Arapça yayımlanan El Hayat gazetesine konuşan Fransız kaynakları, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, Suriye ile İsrail arasında yapılacak müzakerelerde arabuluculuk yapması için eski Şam Büyükelçisi Jean-Claude Cousseran’ı atamayı planladığını söyledi.



Türkiye, Suriye ile İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerde “aracı” rolünü üstlenmiş ve sonuncusu Temmuz 2008’de olmak üzere, İstanbul’da dört görüşme yapılmıştı. Ancak, İsrail’in büyük tepki yaratan Gazze operasyonu nedeniyle görüşmeler kesilmişti.



Şam, dolaylı görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin olarak “en tercih ettiği arabulucu”nun Türkiye olduğunu defalarca açıklasa da, Gazze operasyonunun ardından Türkiye’nin sert eleştirilerinden çok rahatsız olan İsrail, arabulucu olarak Türkiye’yi istemediğini açıkça dile getirmişti.