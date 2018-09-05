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Dünya

Suriye: İsrail füzelerini havada imha ettik

Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sisteminin, İsrail uçakları tarafından fırlatılan füzeleri havada imha ettiğini açıkladı

05 Eylül 2018 01:27

Suriye rejim güçleri, İran ve Rusya’nın ortak operasyonla muhaliflerin bulunduğu İdlib’e doğru ilerlemesi gündemdeki yerini korurken Suriye ’nin güneyinden bir saldırı haberi geldi. Reuters’da yer alan habere göre İsrail Suriye’nin Hama kenti yakınlarında savaş uçaklarıyla bir saldırı gerçekleştirdi.

Suriye’nin devlet ajansı SANA gerçekleştirilen bu saldırının hava savunma sistemi sayesinde bertaraf edildiğini bildirdi. Füzelerin havada imha edildiğini açılayan Suriyerejiminin İdlib’e bombardımanı ise sürüyor.

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