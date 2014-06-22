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Dünya

Suriye, IŞİD mevzilerini vurdu; 16 ölü

Suriye savaş uçakları, IŞİD mevzilerine 5 hava saldırısı düzenledi

22 Haziran 2014 17:00

Suriye ordusu, Irak sınırı yakınında Irak Şam İslam Devleti örgütüne ait mevzileri vurdu. Saldırıda, 16 kişi hayatını kaybetti.

Suriye ordusunun, ilk kez Irak sınırı yakınlarındaki bölgeleri hedef aldığı belirtiliyor.

Hükümet güçleri, IŞİD'in, Irak'taki ilerleyişinin ardından örgüte yönelik saldırılarını artırmış durumda.

IŞİD, Suriye'de petrol zengini  Deyr ez-Zur eyaletinin tamamını ele geçirmek için savaşıyor; halen bölgenin %70'i örgütün kontrolü altında.

Örgütün, bölgeyi, Irak'ın el Anbar eyaletine bağlamak istediği ifade ediliyor.

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