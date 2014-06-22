Suriye, IŞİD mevzilerini vurdu; 16 ölü

Suriye ordusu, Irak sınırı yakınında Irak Şam İslam Devleti örgütüne ait mevzileri vurdu. Saldırıda, 16 kişi hayatını kaybetti.
Suriye ordusunun, ilk kez Irak sınırı yakınlarındaki bölgeleri hedef aldığı belirtiliyor.
Hükümet güçleri, IŞİD'in, Irak'taki ilerleyişinin ardından örgüte yönelik saldırılarını artırmış durumda.
IŞİD, Suriye'de petrol zengini Deyr ez-Zur eyaletinin tamamını ele geçirmek için savaşıyor; halen bölgenin %70'i örgütün kontrolü altında.
Örgütün, bölgeyi, Irak'ın el Anbar eyaletine bağlamak istediği ifade ediliyor.