Suriye: IŞİD, Deyr ez Zor'da hardal gazı kullandı

Suriye devlet medyası, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünü, ülkenin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentinde hükümet güçlerine karşı hardal gazı kullanmakla suçladı.

Hardal gazının, IŞİD'in ele geçirmeye çalıştığı bir hava üssü yakınlarında kullanıldığı iddia edildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA da, kullanılan hardal gazından etkilenen bazı Suriye askerlerinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

IŞİD, yaklaşık iki yıldır Irak sınırı yakınındaki üssü ele geçirmeye çalışıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın yaklaşık 450 kilometre doğusunda bulunan yaklaşık 200 bin nüfuslu Deyr ez Zor, IŞİD'in ülkedeki kalesi Rakka'yı Irak'a bağlayan hat üzerinde olduğundan stratejik öneme sahip.

Geçen ay IŞİD'in Irak'ın kuzeyindeki Taza kasabasında üç çocuğun ölümüne yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda hardal gazı kullandığından kuşkulanılmıştı.

Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Marea'da ve geçen Ağustos ayında Irak'ın kuzeyinde Kürt peşmergelere karşı da hardal gazı kullanıldığı haberleri gelmişti.

Hardal gazı adıyla bilinen kimyasal madde, cilt, gözler, iç organlar ve bilhassa da solunum sistemine yakıcı etkisiyle büyük zarar veren etkili bir silah.

Suriye hükümeti de ülkede beş yıldır devam eden savaşta bir kaç kez kimyasal silah kullanmakla suçlandı ama bu iddiaları hep yalanladı.



Nusra: Suriye uçağını düşürdük, pilotu da yakaladık



Öte yandan, El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi, Halep'te Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Nusra Cephesi militanları uçağın pilotlarından birini de yakaladıklarını öne sürdü.

Reuters haber ajansı isyancı gözlemciler ve isyancı kaynakların verdiği bilgilere atfen pilotun El Kaide ile ilişkili Nusra grubu tarafından, uçak kırsal bir bölgede düştükten sonra yakalandığını bildirdi.

Suriye Devlet Televizyonu ise uçağın karadan havaya bir füzeyle vurulduğunu ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Ancak pilotun ele geçirilip geçirilmediği konusunda bilgi vermedi.