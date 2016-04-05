T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye: IŞİD, Deyr ez Zor'da hardal gazı kullandı

Ülkenin resmi haber ajansı Suriyeli askerin tedavi altına alındığını bildirdi

05 Nisan 2016 23:43

Suriye devlet medyası, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünü, ülkenin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentinde hükümet güçlerine karşı hardal gazı kullanmakla suçladı.

Hardal gazının, IŞİD'in ele geçirmeye çalıştığı bir hava üssü yakınlarında kullanıldığı iddia edildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA da, kullanılan hardal gazından etkilenen bazı Suriye askerlerinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

IŞİD, yaklaşık iki yıldır Irak sınırı yakınındaki üssü ele geçirmeye çalışıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın yaklaşık 450 kilometre doğusunda bulunan yaklaşık 200 bin nüfuslu Deyr ez Zor, IŞİD'in ülkedeki kalesi Rakka'yı Irak'a bağlayan hat üzerinde olduğundan stratejik öneme sahip.

Geçen ay IŞİD'in Irak'ın kuzeyindeki Taza kasabasında üç çocuğun ölümüne yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda hardal gazı kullandığından kuşkulanılmıştı.

Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Marea'da ve geçen Ağustos ayında Irak'ın kuzeyinde Kürt peşmergelere karşı da hardal gazı kullanıldığı haberleri gelmişti.

Hardal gazı adıyla bilinen kimyasal madde, cilt, gözler, iç organlar ve bilhassa da solunum sistemine yakıcı etkisiyle büyük zarar veren etkili bir silah.

Suriye hükümeti de ülkede beş yıldır devam eden savaşta bir kaç kez kimyasal silah kullanmakla suçlandı ama bu iddiaları hep yalanladı.
 

Nusra: Suriye uçağını düşürdük, pilotu da yakaladık
 

Öte yandan, El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi, Halep'te Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Nusra Cephesi militanları uçağın pilotlarından birini de yakaladıklarını öne sürdü.

Reuters haber ajansı isyancı gözlemciler ve isyancı kaynakların verdiği bilgilere atfen pilotun El Kaide ile ilişkili Nusra grubu tarafından, uçak kırsal bir bölgede düştükten sonra yakalandığını bildirdi.

Suriye Devlet Televizyonu ise uçağın karadan havaya bir füzeyle vurulduğunu ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Ancak pilotun ele geçirilip geçirilmediği konusunda bilgi vermedi.

ETİKETLER

ışidsuriyehardal gazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24