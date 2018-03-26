Suriye: İşgalci Türk güçleri topraklarımızdan derhal ve koşulsuz şartsız çekilmeli

Türkiye’nin Suriye topraklarında gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla ilgili olarak Şam’dan yapılan son açıklamada, Türk güçlerinin ‘derhal ve koşulsuz şartsız çekilmeleri’ çağrısı yinelendi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’nda yetkili bir kaynak, Türk yetkililerin son günlerde, 'Halep kırsalı Afrin bölgesinde silahlıların teşkil ettikleri tehlikeyi ortadan kaldırmakla övündükleri’ni savunarak, “Türkiye'nin Afrin’de bulunan silahlıları Suriye ve halkına saldırmak için bahane olarak kullandığını’ iddia etti.

"Türk yetkililerinin iddia ettikleri tehlikenin yok edilmesiyle tüm güçlerini Suriye’den çekeceklerini öne sürdüğünü” kaydeden kaynak, “Eğer Türk rejimi yetkililerinden yapılan, aldatıcı ve inandırıcılıktan uzak açıklamaları bir kez bile ciddiye alırsak, ortaya soru işaretleri çıkar. Bu da, AKP hükümetinin neden Suriye’deki işgalci güçlerini çekmediğidir” dedi.

Suriye’nin "Türkiye güçlerinin derhal topraklarından koşulsuz şartsız çekilmelerini bir kez daha talep ettiğini" belirten yetkili kaynak; Türkiye'nin Afrin bölgesinde "insanları katledip her şeyi yıkan ve binlerce vatandaşın tehcir edilmelerine yol açan saldırılarda” bulunduğunu savunarak, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.