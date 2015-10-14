"Suriye, İran ve Hizbullah, Rusya'nın hava desteğiyle Halep'te kara operasyonuna girişecek"

İngiliz haber ajansı Reuters, iki üst düzey bölge yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suriye ordusunun kısa süre içinde Halep'teki muhaliflere karşı İran ve Lübnan Hizbullahı ile birlikte Rusya'nın hava desteğiyle kara operasyonu başlatacağını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, planlardan haberdar olan bir yetkili, "O bölgede büyük savaş hazırlıkları olduğu açık. Suriye ordusu geniş çaplı mobilize ediliyor. Seçkin Hizbullah savaşçıları ve son günlerde kademeli olarak gelen binlerce İranlılar da" dedi.

Gizlilik kaydıyla konuşan her iki yetkili de operasyonun kısa süre içinde başlayacağını ve geçen hafta Hama şehrinde muhalifleri hedef alan aynı birlik tarafından kara hücumuna genişletileceğini belirtti. Yetkililer, Esad'a destek vermek üzere operasyonda yer almak için binlerce İran askerinin bölgeye ulaştığını da ifade etti.

Türkiye sınırına yakın bölgedeki Halep şehri ve çevresindeki yerlerin kontrolü, Şam rejimi, Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan muhalifler ve kente yakın kırsal alanları kontrolünde bulunan IŞİD arasında bölünmüş durumda olduğu kaydedildi.





Amerikalılara ve Ruslara karşı cihat çağrısı yaptılar





IŞİD, dün yayınladığı bir sesli mesajla, tüm dünyadaki Müslümanları Ruslara ve Amerikalılara karşı cihat başlatmaya çağırdı. IŞİD Sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani, "Her yerdeki Müslüman gençler, İslam'a karşı haçlı savaşı veren Ruslara ve Amerikalılara karşı cihat başlatın" dedi.