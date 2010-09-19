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Dünya

SURİYE, IRAK PETROLÜNÜ AKDENİZ'E TAŞIYACAK ŞAM(A.A.)

19 Eylül 2010 20:20

-SURİYE, IRAK PETROLÜNÜ AKDENİZ'E TAŞIYACAK ŞAM(A.A.) - 19.09.2010 - Suriye ve Irak petrol bakanlıkları arasında Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasını öngören ön anlaşma imzalandı. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, ön anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında iki petrol boru hattı inşa edilecek. İnşa edilecek petrol boru hatlarından birinin günlük 1.5 milyon varil, ikincisinin 1.25 milyon varil kapasiteli olacağı belirtildi. Haberde, Irak Hükümet Sözcüsü Ali Debbağ'ın, söz konusu projenin Irak hükümeti tarafından onaylandığını duyurduğu kaydedildi.

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